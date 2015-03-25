SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
FontExpert

FontExpert

Программа для просмотра, управления и организации файлами шрифтов (менеджер шрифтов)

5,0 (2)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 18.0
Скачать 15 MB
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История изменений

Версия 18.0

Оценки программы

5,0

2 оценки Оценок пока нет

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Отзывы о FontExpert

2 отзыва

Елена

Программа пишет, что это незарегистрированная версия. и будет работать 30 дней. Включился счётчик на 30 дней.

SoftSalad

Да, в описании программы так и сказано. Это условно-бесплатная версия.