FontExpert — менеджер шрифтов, предназначенный для их просмотра, управления и организации. Это условно-бесплатная программа, которой можно пользоваться бесплатно в течение 30 дней с момента установки. Приложение подходит для компьютеров под управлением Windows Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа FontExpert?

Программа FontExpert окажется полезной для пользователей, которым приходится в ежедневной практике работать с файлами шрифтов. Речь, прежде всего, о веб-дизайнерах, дизайнерах из рекламных компаний и смежных областей. При помощи FontExpert можно не просто просматривать шрифты, но и по-разному управлять ими — группировать, каталогизировать, создавать «рабочие списки» (список шрифтов, чаще всего используемых пользователем в повседневной деятельности) и выполнять другие операции.

Функции программы FontExpert

В список основных функциональных возможностей FontExpert входит:

Отображение гарнитуры импортированных в программу шрифтов, возможность пролистывания папок для предварительного их просмотра. Программа может считывать содержимое папок, хранящихся как на локальных дисках, внешних накопителях и CD/DVD-дисках, так и на сетевых устройствах.

Шрифты могут быть просмотрены как в стандартном (обычно это название самого шрифта), так и в виде введенного пользователем текста, который будет автоматически отформатирован, а также в виде таблицы символов. Предусмотрена возможность установки размера шрифта, стиль и цвета просматриваемых шрифтов. Причем все эти операции могут быть одновременно выполнены над множеством добавленных шрифтов одновременно.

Шрифтам можно присваивать ключевые слова и оценку, а также распределять их по категориям. Это реализовано для последующего их поиска в базе данных по перечисленным критериям. Функция поиска по базе также позволяет искать шрифты по их собственным свойствам — размер файла, версия, владелец, вертикальное/горизонтальное разрешение и т.д.

Возможность сканирования локальных дисков, CD/DVD, внешних накопителей и сетевых устройств на предмет наличие сохраненных на них файлов шрифтов. Добавлять их в программу сразу необязательно. Пользователь может добавить их в особый список «на потом».

Наличие специальной функции обнаружения дубликатов, а также поврежденных и/или неполных (например, отсутствуют буквы кириллицы) шрифтов.

Необходимый набор функций для управления шрифтами: сортировка, фильтрация, просмотр, копирование, перемещение, удаление файлов шрифтов, установка и деактивация и т.д.

Выполняя любые операции управления, программа FontExpert не взаимодействует с оригинальными файлами, а только с их копиями, которые создаются автоматически при добавлении шрифтов. Это говорит о том, что пользователь может добавлять в базу шрифты, в т.ч. и из стандартных системных папок, не опасаясь за их сохранность.

Объединенные в одну группу шрифты могут быть активированы и деактивированы, как если бы это осуществлялось над одним шрифтом.

Возможность добавления шрифтов в группы путем перетаскивания мышкой папки, в которой те содержатся.

При добавлении шрифтов в библиотеку появляется возможность их просмотра в виде иерархии по различным свойствам (например, «Рубленый стиль»). Иерархия формируется автоматически при добавлении шрифтов в библиотеку.

Наличие удобных функция для печати шрифтов. Их можно распечатывать в виде таблицы символов, набора строк с разным кеглем или названий гарнитур. Также предусмотрена возможность настройки страницы печати: использование заголовка, изменение размера колонок и полей, добавление нижнего и верхнего колонтитулов и т.д.

Возможность просмотра детальной информации о выбранном шрифте, т.е. метаданных файлов шрифтов: разработчик, авторские права, количество кернинговых пар, метрики Windows и многое другое.

Специальная функция проверки операционной системы на наличие ошибок со шрифтами, позволяющая, например, удалить записи из реестра о несуществующих шрифтах.

Возможность экспорта образцов выбранных шрифтов в виде HTML-файлов, что позволит добавить сгенерированную в итоге страницу на свой сайт. Также возможен экспорт в виде изображений форматов JPG, PNG, GIF и BMP.

Интеграция FontExpert в контекстное меню «Проводника» Windows, а также окно свойств. При открытии этого окна пользователь заметит новую вкладку FontExpert, в которой будет приведена детальная информация о шрифте.