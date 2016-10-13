FontCreator — программа для создания и редактирования шрифтов. Это условно-бесплатное приложение (доступна ознакомительная 30-дневная версия без функциональных ограничений). Программа предназначена для установки на компьютеры под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс FontCreator не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа FontCreator?

FontCreator считается самым популярным и лучшим редактором шрифтов в мире. Программа позволяет и редактировать OpenType и веб-шрифты. Расширенный набор функций делает его идеальным инструментом для профессионалов, а его интуитивно понятный интерфейс достаточно прост для пользователей любого уровня знаний.

В последней версии FontCreator представлены контуры для гибридных глифов, позволяющие сочетать контуры и компоненты, обеспечивая большую гибкость дизайна. Редактор поддерживает формат файлов .glyphs (помимо остальных), что повышает взаимозаменяемость ресурсов проекта шрифтов для совместной разработки. FontCreator — это WYSIWYG-редактор, функционирующий по принципу «что видишь, то и получишь» (результат отображается моментально по мере работы над проектом). Приложение имеет функции проверки шрифтов в реальном времени и тестированием во время редактирования, обладает улучшенным механизмом формирования и инструментом интерактивной проверки. Кроме того, в функцию соединения контуров включена поддержка кубических кривых.

Когда пользователь создает или открывает шрифты, FontCreator отображает обзор всех доступных символов. Можно добавлять новые или выбирать существующие глифы для изменения их внешнего вида. Возможет импорт отсканированных изображений подписи пользователя или логотипа компании, а также создания шрифтов из собственного рукописного текста.

С помощью FontCreator можно исправлять кодовые точки символов, имена шрифтов, шлифов и пар кернинга. В любой пользователь может просмотреть свои шрифты перед установкой. Даже можно создавать переменные шрифты, определяя оси и контурные слои. Функции OpenType сохраняются при открытии шрифта, имеется возможность использования OpenType Designer для визуального редактирования функций и поиска. Инструмент проверки OpenType позволяет быстро выявлять и исправлять проблемы с макетом текста.

Редактор шрифтов FontCreator поддерживает как квадратичные, так и кубические контуры и имеет несколько интеллектуальных функций, обеспечивающих плавные соединения там, где они нужны пользователю. Функции проверки помогут обнаружить и исправить возможные проблемы с контурами и интерполяцией.

Функции программы FontCreator

Приложение FontCreator обладает следующими особенностями и функционалом:

Визуальный конструктор OpenType. Интуитивно понятный конструктор OpenType позволяет легко создавать и изменять функции макета OpenType как для замены глифов, так и для их позиционирования. Встроенный менеджер привязок упрощает добавление и редактирование меток в базе и меток позиционирования.

Кернинг. Имеется возможность ручного добавления в шрифты пары кернов, поддерживающих как отдельные глифы, так и классы глифов. В качестве альтернативы пользователь может позволить автоматической функции Autokerning позаботиться о кернинге за него.

Мощный мастер преобразования. Программа предлагает надежный мастер преобразования, упрощающий процесс преобразования глифов всего за несколько кликов мышью. Он позволяет легко добавлять символы других языков, заглавные буквы и т.д. или осуществлять преобразование шрифтов в курсив или жирный шрифт.

Проверка функций OpenType. Программа FontCreator может быть использована для отладки функций макета OpenType с помощью инструмента интерактивной проверки. Он использует усовершенствованный механизм формирования, который позволяет просматривать, создавать, редактировать и отлаживать даже самые сложные шрифты.

Оптические метрики. Функция оптической метрики упрощает одну из самых сложных и трудоемких задач по создания дизайна шрифтов. Она анализирует набор наиболее распространенных символов, чтобы найти лучшие левые и правые стороны для каждого из символов.

Полные композиты. Приложение FontCreator позволяет интеллектуально создавать контуры для более чем 3000 составных глифов (в основном с акцентами). Оно поддерживает как определения составных данных, так и позиционирование на основе привязки.

Также отметим следующие моменты: