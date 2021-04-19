В данном списке представлены программы для замены Figma. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Figma, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Figma.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Figma, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Figma. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Figma, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 1.126.1
Программа для создания разнообразного визуального контента
Версия 14.1.0.0
Векторный редактор для разработки UX/UI-дизайна
Версия 4.8.6
Программа для разработки дизайна пользовательских интерфейсов
Версия 0.7.2
Программа для создания 2D-анимации
Версия 1.0.1.0
Программа для создания 3D-дизайна дома и интерьера
Версия 1.9.2
Профессиональный редактор векторной и растровой графики