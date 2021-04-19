SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Figma

В данном списке представлены программы для замены Figma. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Figma, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

Canva
Canva

Версия 1.126.1

Программа для создания разнообразного визуального контента

Оценок пока нет
Lunacy
Lunacy

Версия 14.1.0.0

Векторный редактор для разработки UX/UI-дизайна

Оценок пока нет
Balsamiq Mockups
Balsamiq Mockups

Версия 4.8.6

Программа для разработки дизайна пользовательских интерфейсов

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (3)
Pencil2D Animation
Pencil2D Animation

Версия 0.7.2

Программа для создания 2D-анимации

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (15)
Sketch3D
Sketch3D

Версия 1.0.1.0

Программа для создания 3D-дизайна дома и интерьера

Оценок пока нет
Affinity Designer
Affinity Designer

Версия 1.9.2

Профессиональный редактор векторной и растровой графики

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)