Figma — это облачный инструмент для проектирования интерфейсов, векторной графики и прототипирования, который позволяет работать над дизайном в режиме реального времени. Программу можно запустить в браузере или скачать бесплатно, однако полные функции открываются лишь в платной версии.

Для работы десктопной версии потребуется ОС Windows 10 x64 или выше. Браузерный вариант будет работать с актуальными обновлениями популярных браузеров, доступных от Windows 8.1 и выше. Поддерживает английский язык.

Зачем нужна программа Figma

Figma — это облачный инструмент для профессионального дизайна интерфейсов и командной работы. Вот зачем нужна данная программа:

Создание интерфейсов. Проектировать сайты, мобильные приложения, программы и другие цифровые продукты с нуля — задачи, с которыми отлично справится Figma.

Работа в команде. С помощью Figma можно без проблем согласовывать дизайн с коллегами, клиентами или разработчиками без неудобных правок. Получая доступ к проекту, исправления можно вносить любому участнику разработки.

Тестирование идей. Создание интерактивных прототипов для наглядности работы некоторых функций, кнопок или прочих элементов упрощает разработку и понимание концепции идеи. Для таких целей Figma точно подойдет.

Хранение библиотек. Figma позволяет сохранять шрифты, цвета и прочие компоненты в одном месте, избегая последующей ручной сборки проектов и макетов.

Работа из любого места. Благодаря тому, что Figma является облачным инструментом, можно использовать ее где угодно. В случае с десктопной версией, синхронизация происходит при подключении к интернету, позволяя работать в местах без Wi-Fi.

Функции и возможности программы Figma

Обширный функционал Figma является как плюсом, так и минусом. Новичку сложно будет разобраться в огромном наборе возможностей, однако после более глубокого изучения всех нюансов работы, программа станет незаменимым помощником во многих сценариях. Основные функции и возможности Figma:

Векторное проектирование интерфейсов. Инструменты для точной работы с векторной графикой, включая кривые Безье, булевы операции и адаптивные сетки, обеспечивают создание детализированных макетов для любых устройств.

Интерактивное прототипирование с анимацией. Возможность связывать экраны, настраивать переходы и анимировать элементы для симуляции пользовательского взаимодействия упрощает тестирование дизайнерских идей и задумок до этапа разработки.

Создание сохраняемых элементов и макетов. Создание многоразовых компонентов, например, кнопок или меню, или же глобальных стилей, позволяет поддерживать единообразие в крупных проектах. Данный пункт особенно выделяется при работе над одним и тем же проектом с разными исполнителями.

Интеграция с инструментами разработки. Figma поддерживает экспорт ресурсов в форматы CSS, SVG и PNG. Также присутствует синхронизация с различными платформами, такими как Jira, Zeplin или Storybook.

Наличие возможности подключения плагинов. Благодаря возможности расширения и без того широкого функционала Figma, пользователь может генерировать различный контент, добавлять новые или оптимизировать текущие темы, а также добавлять различные аналитические сервисы с помощью плагинов.

Синхронное редактирование. Как уже было упомянуто выше, крайне удобной функцией Figma является отображение действий участников проекта в режиме реального времени. Пользователи могут следить как за глобальными изменениями и их историей, так и за движением курсоров и выделениями определенных элементов.

Проектирование цифрового дизайна в многочисленных направлениях. Figma позволяет создавать макеты для веб-сайтов, мобильных и десктопных приложений, презентаций, а также для отдельных графических элементов. Программа поддерживает разработку как статичных, так и интерактивных элементов с возможностью адаптации под различные разрешения экранов.

Вышеуказанные функции и возможности программы Figma являются лишь основными, и зачастую их хватает для интеграции данного ПО в свои проекты. Однако у программы есть еще множество различных функций, которые используются в профессиональных дизайн-студиях. Figma для обычного пользователя или фрилансера может стать отличным решением для закрытия большинства потребностей в контексте дизайна.