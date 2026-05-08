SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Figma

Figma

Программа для создания дизайн-проектов.

2,3 (10)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 126.10.10
Скачать 152 MB
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Скриншоты

История изменений

Версия 126.10.10

Предыдущие версии (2)
  1. Версия 126.10.7
  2. Версия 126.9.10

Figma в магазинах приложений

Оценки программы

2,3

10 оценок Оценок пока нет

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