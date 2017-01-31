SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги FastStone Photo Resizer

В данном списке представлены программы для замены FastStone Photo Resizer. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FastStone Photo Resizer, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
XnConvert
XnConvert

Версия 1.117.0

Программа для редактирования изображений

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digiKam
digiKam

Версия 7.10.0

Программа для организации, каталогизации и редактирования изображений с функцией распознавания лиц

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Zoner Photo Studio
Zoner Photo Studio

Версия 19.2203.2.381

Программа для организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)