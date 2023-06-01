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FastStone Photo Resizer

FastStone Photo Resizer

Программа для пакетного редактирования изображений

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Актуальная версия 4.4
Скачать 2 MB
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История изменений

Версия 4.4

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