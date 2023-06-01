FastStone Photo Resizer — программа для пакетной обработки изображений: изменения размера, конвертации, наложения водяных знаков, обрезки и выполнения других операций. Приложением можно пользоваться бесплатно в личных некоммерческих целях. Программа предназначена для установки на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.
Зачем нужна программа FastStone Photo Resizer?
FastStone Photo Resizer — многофункциональная программа для обработки цифровых изображений различных форматов в пакетном режиме. С ее помощью можно конвертировать, обрезать, масштабировать, разворачивать изображения, накладывать на них водяные знаки, изменять цветовые параметры и выполнять ряд других действий.
Программа FastStone Photo Resizer обладает следующим функционалом (все перечисленные ниже функции работают в пакетном режиме):
- Конвертация изображений различных форматов (включая самый современный HEIC) в форматы JPEG/JPG, PNG, GIF, BMP и TIFF с возможность настройки выходного качества.
- Конвертация изображений всех поддерживаемых форматов в PDF-файл.
- Изменение размера изображения (масштабирование) в большую или меньшую сторону с возможностью выбора одного из 11 алгоритмов сжатия.
- Разворот на угол и зеркалирование по вертикали/горизонтали.
- Обрезка изображений с возможностью указания X/Y-координат, определяющих точку начала обрезки (левый верхний угол).
- Изменение размера холста в большую или меньшую сторону.
- Изменение глубины цвета от 1bit (2 цвета) до 24bit (16,7 млн цветов).
- Регулировка яркости, контрастности, гаммы, насыщенности, а также уровня красного, зеленого и синего цвета (RGB) с возможностью изменения всех перечисленных параметров в режиме реального времени при помощи ползунков (обеспечивает предварительный просмотр результата).
- Изменение DPI (количества точек на дюйм) отдельно для X и Y.
- Наложение на изображения форматированного текста с возможность регулировки уровня прозрачности.
- Наложение на изображения водяных знаков из внешних изображений всех поддерживаемых форматов, включая те, что, в свою очередь, поддерживают прозрачность (например, PNG).
- Обрамление изображений: можно одновременно наложить до 3 внешних рамок и одну внутреннюю.
- Применение цветовых эффектов: резкость, оттенки серого, негатив и сепия.
- Переименование изображений по шаблону, а также возможность поиска и замены заданного текста в именах файлов.
Также отметим такие особенности FastStone Photo Resizer, как:
- Наличие встроенного файлового менеджера, позволяющегося просматривать папки с целью импорта изображений из них в программу. Изображения также можно импортировать перетаскиванием файлов или папок из Проводника.
- Наличие встроенного просмотрщика с функциями переключения и увеличения изображений.
- Возможность сохранения настроек преобразования изображений в файл, который может быть загружены пользователем в любой момент.
- Три темы оформления интерфейса — светлая, серая и темная.