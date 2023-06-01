FastStone Photo Resizer — программа для пакетной обработки изображений: изменения размера, конвертации, наложения водяных знаков, обрезки и выполнения других операций. Приложением можно пользоваться бесплатно в личных некоммерческих целях. Программа предназначена для установки на ПК под управлением Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10 и 11 (32 и 64 бит). Интерфейс не имеет перевода на русский язык.

Зачем нужна программа FastStone Photo Resizer?

FastStone Photo Resizer — многофункциональная программа для обработки цифровых изображений различных форматов в пакетном режиме. С ее помощью можно конвертировать, обрезать, масштабировать, разворачивать изображения, накладывать на них водяные знаки, изменять цветовые параметры и выполнять ряд других действий.

Программа FastStone Photo Resizer обладает следующим функционалом (все перечисленные ниже функции работают в пакетном режиме):

Конвертация изображений различных форматов (включая самый современный HEIC) в форматы JPEG/JPG, PNG, GIF, BMP и TIFF с возможность настройки выходного качества.

Конвертация изображений всех поддерживаемых форматов в PDF-файл.

Изменение размера изображения (масштабирование) в большую или меньшую сторону с возможностью выбора одного из 11 алгоритмов сжатия.

Разворот на угол и зеркалирование по вертикали/горизонтали.

Обрезка изображений с возможностью указания X/Y-координат, определяющих точку начала обрезки (левый верхний угол).

Изменение размера холста в большую или меньшую сторону.

Изменение глубины цвета от 1bit (2 цвета) до 24bit (16,7 млн цветов).

Регулировка яркости, контрастности, гаммы, насыщенности, а также уровня красного, зеленого и синего цвета (RGB) с возможностью изменения всех перечисленных параметров в режиме реального времени при помощи ползунков (обеспечивает предварительный просмотр результата).

Изменение DPI (количества точек на дюйм) отдельно для X и Y.

Наложение на изображения форматированного текста с возможность регулировки уровня прозрачности.

Наложение на изображения водяных знаков из внешних изображений всех поддерживаемых форматов, включая те, что, в свою очередь, поддерживают прозрачность (например, PNG).

Обрамление изображений: можно одновременно наложить до 3 внешних рамок и одну внутреннюю.

Применение цветовых эффектов: резкость, оттенки серого, негатив и сепия.

Переименование изображений по шаблону, а также возможность поиска и замены заданного текста в именах файлов.

Также отметим такие особенности FastStone Photo Resizer, как: