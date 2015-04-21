В данном списке представлены программы для замены FastStone Capture. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FastStone Capture, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены FastStone Capture.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FastStone Capture, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены FastStone Capture. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на FastStone Capture, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 12 программ
Версия 2.7.4.1859
Программа для создания скриншотов
Версия 3.12.226.0
Утилита для рисования на экране
Версия 3.2.6
Бесплатный редактор фотографий
Версия 5.5.0.7
Создание скриншотов на компьютере
Версия 10.0
Программа для редактирования растровых изображений
Версия 11.0.1
Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений
Версия 11
Программа для создания скриншотов и распознавания текста
Версия 3.9.138.202
Программа для просмотра и редактирования фотографий
Версия 6.1.1
Запись видео с экрана
Версия 9.0.2
Мощнейший пакет для работы с графикой
Версия 12.0
Программа для редактирования растровых, 3D и RAW изображений
Версия 0.9.11.1
Пост-обработка сканированных страниц