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FastStone Capture

FastStone Capture

Программа для создания и редактирования скриншотов

3,7 (3)
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Актуальная версия 11.3
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Скриншоты

История изменений

Версия 11.3

  • Добавлен MP3 как формат вывода для записи только звука в Screen Recorder
  • Добавлена поддержка копирования и вставки очень маленьких изображений, вплоть до 1 × 1 пиксель, в Editor и Draw
  • Исправлено выравнивание выделения при увеличении масштаба в Draw
  • Внесены другие улучшения и исправления

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Оценки программы

3,7

3 оценки Оценок пока нет

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