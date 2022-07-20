Редакция SoftSalad рекомендует отечественную скриншот программу ScreenShooter.

Fast Stone Capture — сервис быстрых скриншотов с возможностью дальнейшего редактирования. Программа упрощает функцию создания снимка рабочего стола и дальнейшего его изменения с помощью графического редактора.

Утилита поддерживает большинство известных форматов графических файлов: BMP, ICO, JPEG, CUR, GIF, JPEG 2000, PSD, PNG, TGA, PCX и TIFF. Fast Stone Capture содержит стандартный набор инструментов для редактирования. Важным плюсом модуля является минимальное потребление системного ресурса. Есть возможность закрепления конечного изображения водяным знаком.

Программа Fast Stone Capture на русском языке совместима с Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 (32 и 64 бит). Есть portable-версия для запуски с флешки.