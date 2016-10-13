Этикетки — программа для создания дизайна этикеток и ценников товаров, визиток, карточек клиентов и другой малоразмерной печатной продукции.

Приложение полностью бесплатно для использования. Работает в системах Windows XP и выше (32 и 64-бит). Интерфейс программы полностью выполнен на русском языке.

Программа для печати Этикеток

В приложении "Этикетки" реализовано достаточно количество инструментов и автоматизированных функций для создания этикеток, визиток, ценников и т.д. любой сложности дизайнерского оформления. Важно и то, что программа позволяет сохранять и затем редактировать все когда-либо созданные пользователем шаблоны будущей печатной продукции. К примеру, если в дизайне этикетки требуется изменить лишь название товара, пользователю не придется проделывать все работу заново, а лишь внести небольшие правки в ранее сохраненный шаблон.

Касательно создания дизайна печатной продукции, программа Этикетки позволяет:

Устанавливать произвольные габаритные размеры и поля.

Вставлять неограниченное количество текстовых полей — основные элементы любой печатной продукции.

Вставлять изображения и обыкновенные геометрические фигуры — прямоугольники, линии и эллипсы.

Изменять стиль использующихся в дизайне элементов — шрифт (для текста), цвет, толщина границ (для фигур) и другие.

После окончания процедуры по созданию дизайна этикетку можно сразу же пускать в печать в нужном количестве экземпляров. Программа способна работать с подключенным к компьютеру принтеров или иным видом печатного оборудования.

Все создаваемые этикетки или вносимые в их дизайн изменения автоматически сохраняются в базе данных программы (одна запись — один вид этикеток). Сама база данных может быть пополнена неограниченным количеством записей с множеством редактируемых полей.