SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Easy GIF Animator

В данном списке представлены программы для замены Easy GIF Animator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Easy GIF Animator, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Pencil2D Animation
Pencil2D Animation

Версия 0.7.2

Программа для создания 2D-анимации

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (15)
DP Animation Maker
DP Animation Maker

Версия 3.5.09

Программа для наложения анимации на изображения

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
ScreenToGif
ScreenToGif

Версия 2.19.3

Программа для создания GIF-анимации путем захвата изображения с экрана

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)