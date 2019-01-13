Easy GIF Animator — мощная программа для создания GIF-анимации. Приложение имеет богатый набор функций, позволяющий создавать как простые, так и сложные анимированные изображения для последующей загрузки в социальные сети, форумы или даже демонстрации в качестве презентаций. Easy GIF Animator может стать полезным инструментом в арсенале веб-мастера, т.к. с его помощью очень легко создавать анимированные баннеры и кнопки с различным оформлением для размещения на сайте.
Программа работает в операционных системах Windows версии 7 и выше разрядностью 32 и 64-bit. Интерфейс имеет качественный перевод на русский язык.
Программа Easy GIF Animator
При запуске программа предлагает создание или редактирование сохраненной произвольной анимации, анимированного баннера или кнопки. Для создания GIF-анимации приложение предоставляет пользователю следующие возможности:
- Добавление неограниченного количества кадров в анимацию.
- В качестве содержимого кадра могут выступать готовые изображения различных форматов.
- Возможность создания GIF-анимации из видео. Пользователь может преобразовать в GIF весь видеоролик целиком или только его фрагмент. Поддерживаются различные форматы видео — AVI, MPG, MPEG, WMV, ASF, MOV и MP
- Также программа предоставляет инструменты для вставки произвольного текста и небольших иконок, рисования на чистом холсте либо поверх добавленного изображения.
- Добавление анимированного текста с возможностью выбора одного из многочисленных шаблонов анимации.
- Создание анимированных переходов между двумя кадрами. Здесь также имеются готовые шаблоны.
- При создании кнопок Easy GIF Animator предложит один из многочисленных вариантов их дизайнерского оформления.
- К изображениям, размещенным в кадрах, можно применять инструменты отражения по горизонтали/вертикали, инвертирование в цвете, фильтры (оттенок и насыщенность), тени, прозрачность и другие.
- В помощь веб-мастеру в приложении предусмотрен инструмент генерации HTML-кода для GIF-анимации и создания HTM-страницы с автоматическим открытием анимации в браузере.
Ограничения бесплатной версии
Программа Easy GIF Animator является платным коммерческим продуктом. Софт может использоваться бесплатно с ограничением в 30 дней с момента установки. Кроме того, бесплатная версия программы вставляет в создаваемую анимацию небольшой практически незаметный водяной знак в углу.