Easy GIF Animator — мощная программа для создания GIF-анимации. Приложение имеет богатый набор функций, позволяющий создавать как простые, так и сложные анимированные изображения для последующей загрузки в социальные сети, форумы или даже демонстрации в качестве презентаций. Easy GIF Animator может стать полезным инструментом в арсенале веб-мастера, т.к. с его помощью очень легко создавать анимированные баннеры и кнопки с различным оформлением для размещения на сайте.

Программа работает в операционных системах Windows версии 7 и выше разрядностью 32 и 64-bit. Интерфейс имеет качественный перевод на русский язык.

Программа Easy GIF Animator

При запуске программа предлагает создание или редактирование сохраненной произвольной анимации, анимированного баннера или кнопки. Для создания GIF-анимации приложение предоставляет пользователю следующие возможности:

Добавление неограниченного количества кадров в анимацию.

В качестве содержимого кадра могут выступать готовые изображения различных форматов.

Возможность создания GIF-анимации из видео. Пользователь может преобразовать в GIF весь видеоролик целиком или только его фрагмент. Поддерживаются различные форматы видео — AVI, MPG, MPEG, WMV, ASF, MOV и MP

Также программа предоставляет инструменты для вставки произвольного текста и небольших иконок, рисования на чистом холсте либо поверх добавленного изображения.

Добавление анимированного текста с возможностью выбора одного из многочисленных шаблонов анимации.

Создание анимированных переходов между двумя кадрами. Здесь также имеются готовые шаблоны.

При создании кнопок Easy GIF Animator предложит один из многочисленных вариантов их дизайнерского оформления.

К изображениям, размещенным в кадрах, можно применять инструменты отражения по горизонтали/вертикали, инвертирование в цвете, фильтры (оттенок и насыщенность), тени, прозрачность и другие.

В помощь веб-мастеру в приложении предусмотрен инструмент генерации HTML-кода для GIF-анимации и создания HTM-страницы с автоматическим открытием анимации в браузере.

Ограничения бесплатной версии

Программа Easy GIF Animator является платным коммерческим продуктом. Софт может использоваться бесплатно с ограничением в 30 дней с момента установки. Кроме того, бесплатная версия программы вставляет в создаваемую анимацию небольшой практически незаметный водяной знак в углу.