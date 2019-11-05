SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Dxtory

В данном списке представлены программы для замены Dxtory. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Dxtory, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
HyperCam
HyperCam

Версия 5.5.1910.08

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Debut Video Capture Software
Debut Video Capture Software

Версия 7.75

Программа для записи видео с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Mirillis Action
Mirillis Action

Версия 3.10.2

Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)