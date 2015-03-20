В данном списке представлены программы для замены DraftSight. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DraftSight, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DraftSight.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DraftSight, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены DraftSight. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DraftSight, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 6 программ
Версия 2.2.1.5
Создание схем зданий
Версия 2023
Программа для проектирования в 2D и 3D
Версия 0.17
Программа (САПР) для трехмерного параметрического моделирования
Версия 4.5
Универсальная САПР-программа
Версия 2.0
ZWCAD - профессиональная альтернатива Автокад
Версия 1.0
AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование