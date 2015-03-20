SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги DraftSight

В данном списке представлены программы для замены DraftSight. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на DraftSight, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 6 программ

LibreCAD
LibreCAD

Версия 2.2.1.5

Создание схем зданий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
CorelCAD 2023
CorelCAD 2023

Версия 2023

Программа для проектирования в 2D и 3D

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
FreeCAD
FreeCAD

Версия 0.17

Программа (САПР) для трехмерного параметрического моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
nanoCAD
nanoCAD

Версия 4.5

Универсальная САПР-программа

Оценок пока нет
ZWCAD+ 2015
ZWCAD+ 2015

Версия 2.0

ZWCAD - профессиональная альтернатива Автокад

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (16)