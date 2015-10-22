DraftSight — программа для 2D-проектирования, являющаяся полноценной системой автоматизированного проектирования (САПР). Это платное приложение, однако существует возможность бесплатного использования в течение 30 дней.
DraftSight поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (только 64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.
Зачем нужна программа DraftSight
DraftSight — это профессиональная программа для 2D-проектирования и черчения, позиционирующаяся как доступная альтернатива AutoCAD, особенно для тех, кому не нужны сложные 3D-функции, но важна точность и скорость работы с 2D-чертежами. Приложение имеет удобный интерфейс, полную совместимость с форматом DWG и широкий набор инструментов для инженеров, архитекторов, дизайнеров и студентов, обучающихся по соответствующим направлениям.
Функции программы DraftSight
DraftSight имеет широкие функциональные возможности. Ниже перечислены ключевые функции и возможности программы.
Инструменты черчения:
- Примитивы: линии, полилинии, окружности, дуги, эллипсы, прямоугольники, многоугольники.
- Сложные объекты: сплайны, штриховки, градиентные заливки, таблицы.
- Редактирование: обрезка (Trim), удлинение (Extend), зеркальное отражение (Mirror), фаска (Chamfer), скругление (Fillet), массив (Array).
- Работа с текстом: Однострочный и многострочный текст, стили шрифтов, редактирование.
Работа с размерами и аннотациями:
- Автоматические размеры: линейные, угловые, радиальные, диаметральные, выноски.
- Настраиваемые размерные стили (аналогично AutoCAD).
- Облака выносок (Revision Clouds) для пометок изменений.
- Таблицы (вставка и редактирование Excel-подобных таблиц).
Управление слоями и блоками:
- Слои: создание, замораживание, блокировка, настройка цвета и типа линий.
- Блоки: создание и вставка блоков, редактирование (Block Editor).
- Работа с динамическими блоками (функционал доступен только в платных версиях программы).
- Внешние ссылки (Xref): возможность подключения внешних DWG-файлов.
Параметрическое проектирование:
- Геометрические ограничения (перпендикулярность, параллельность, касательность и др.).
- Размерные ограничения (управление параметрами объектов через формулы).
- Параметрические связи между элементами чертежа.
Инструменты для работы с файлами:
- Программа DraftSight поддерживает следующие форматы: DWG, DXF (основные рабочие форматы, полностью совместимые с AutoCAD), PDF (экспорт и импорт, включая распознавание объектов), SVG, JPEG, PNG, TIFF (экспорт для презентаций).
- Сравнение чертежей (находит различия между версиями DWG).
- Пакетная печать (настройка нескольких листов за раз).
Автоматизация и API:
- Поддержка LISP (загрузка и выполнение скриптов, как в AutoCAD).
- API для .NET и VBA (обеспечивает возможность разработки макросов и плагинов).
- Поддержка командной строки (быстрый ввод команд по аналогии с AutoCAD).
Настройка интерфейса и производительности:
- Персонализация панелей инструментов и горячих клавиш.
- Темный/светлый режим интерфейса.
- Поддержка аппаратного ускорения (использование графического процессора GPU для плавного отображения чертежей).
- Поддержка нескольких мониторов.
Дополнительные возможности в платных версиях:
- 3D-просмотр (только базовый функционал без возможности моделирования).
- Расширенные инструменты для печати (продвинутое управление листами).
- Сетевые лицензии (опция для предприятий).
- Техническая поддержка от разработчиков программы.
Таким образом, DraftSight предоставляет практически все необходимые инструменты для профессионального 2D-черчения, оставаясь более доступной альтернативой AutoCAD. Его ключевые преимущества — поддержка DWG, параметрическое проектирование, автоматизация через LISP и .NET, а также гибкие настройки интерфейса. Если для решения задач при помощи САПР требуется мощный, но недорогой CAD-инструмент для работы с чертежами, DraftSight — отличный выбор.