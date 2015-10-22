DraftSight — программа для 2D-проектирования, являющаяся полноценной системой автоматизированного проектирования (САПР). Это платное приложение, однако существует возможность бесплатного использования в течение 30 дней.

DraftSight поддерживается операционными системами Windows 10 и 11 (только 64-бит). Интерфейс имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа DraftSight

DraftSight — это профессиональная программа для 2D-проектирования и черчения, позиционирующаяся как доступная альтернатива AutoCAD, особенно для тех, кому не нужны сложные 3D-функции, но важна точность и скорость работы с 2D-чертежами. Приложение имеет удобный интерфейс, полную совместимость с форматом DWG и широкий набор инструментов для инженеров, архитекторов, дизайнеров и студентов, обучающихся по соответствующим направлениям.

Функции программы DraftSight

DraftSight имеет широкие функциональные возможности. Ниже перечислены ключевые функции и возможности программы.

Инструменты черчения:

Примитивы: линии, полилинии, окружности, дуги, эллипсы, прямоугольники, многоугольники.

Сложные объекты: сплайны, штриховки, градиентные заливки, таблицы.

Редактирование: обрезка (Trim), удлинение (Extend), зеркальное отражение (Mirror), фаска (Chamfer), скругление (Fillet), массив (Array).

Работа с текстом: Однострочный и многострочный текст, стили шрифтов, редактирование.

Работа с размерами и аннотациями:

Автоматические размеры: линейные, угловые, радиальные, диаметральные, выноски.

Настраиваемые размерные стили (аналогично AutoCAD).

Облака выносок (Revision Clouds) для пометок изменений.

Таблицы (вставка и редактирование Excel-подобных таблиц).

Управление слоями и блоками:

Слои: создание, замораживание, блокировка, настройка цвета и типа линий.

Блоки: создание и вставка блоков, редактирование (Block Editor).

Работа с динамическими блоками (функционал доступен только в платных версиях программы).

Внешние ссылки (Xref): возможность подключения внешних DWG-файлов.

Параметрическое проектирование:

Геометрические ограничения (перпендикулярность, параллельность, касательность и др.).

Размерные ограничения (управление параметрами объектов через формулы).

Параметрические связи между элементами чертежа.

Инструменты для работы с файлами:

Программа DraftSight поддерживает следующие форматы: DWG, DXF (основные рабочие форматы, полностью совместимые с AutoCAD), PDF (экспорт и импорт, включая распознавание объектов), SVG, JPEG, PNG, TIFF (экспорт для презентаций).

Сравнение чертежей (находит различия между версиями DWG).

Пакетная печать (настройка нескольких листов за раз).

Автоматизация и API:

Поддержка LISP (загрузка и выполнение скриптов, как в AutoCAD).

API для .NET и VBA (обеспечивает возможность разработки макросов и плагинов).

Поддержка командной строки (быстрый ввод команд по аналогии с AutoCAD).

Настройка интерфейса и производительности:

Персонализация панелей инструментов и горячих клавиш.

Темный/светлый режим интерфейса.

Поддержка аппаратного ускорения (использование графического процессора GPU для плавного отображения чертежей).

Поддержка нескольких мониторов.

Дополнительные возможности в платных версиях:

3D-просмотр (только базовый функционал без возможности моделирования).

Расширенные инструменты для печати (продвинутое управление листами).

Сетевые лицензии (опция для предприятий).

Техническая поддержка от разработчиков программы.

Таким образом, DraftSight предоставляет практически все необходимые инструменты для профессионального 2D-черчения, оставаясь более доступной альтернативой AutoCAD. Его ключевые преимущества — поддержка DWG, параметрическое проектирование, автоматизация через LISP и .NET, а также гибкие настройки интерфейса. Если для решения задач при помощи САПР требуется мощный, но недорогой CAD-инструмент для работы с чертежами, DraftSight — отличный выбор.