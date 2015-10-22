SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
DraftSight

DraftSight

Программа (САПР) для 2D-проектирования и черчения

(0)
Оценок пока нет
Оценить Написать отзыв
Актуальная версия 2025 SP1.0
Скачать 1 GB
Проверено антивирусом Безопасно для вашего ПК
Высокая скорость скачивания Быстрее и стабильнее официального сайта
Яндекс.Браузер — быстрый браузер с защитой от мошенников и вредоносных сайтов. Скачать

Скриншоты

История изменений

Версия 2025 SP1.0

Оценки программы

——

Оценок пока нет

Выберите оценку

Отзывы о DraftSight