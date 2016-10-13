DG Foto Smart — многофункциональная программа для создания эскизов профессиональных фотоальбомов и фотоколлажей. Приложение позволяет проработать дизайн будущего фотоальбома до мельчайших деталей, предоставляя пользователю весь необходимый инструментарий для реализации этой задачи.

Программа DG Foto Smart работает в ОС Windows 7 и выше (32 бит и 64 бит). Поддержка русского языка не предусмотрена.

При помощи программы DG Foto Smart пользователь сможет тонко настроить дизайнерские особенности фотоальбома или коллажа для последующей распечатки готовой печатной продукции или использования результата работы в цифровом виде.

Тонкая настройка макета фотоальбома

При создании нового проекта программа DG Foto Smart предлагает настроить внешний вид будущего альбома/коллажа. Речь идет о следующих параметрах макета:

Установка произвольного или выбор размера фотоальбома из заранее подготовленных стандартизированных вариантов.

Возможность создания альбома c разворотом и без. В первом случае также можно выбрать тип оформления страниц на развороте.

Установка произвольных размеров полей.

Настройка параметров переплета (если будет использоваться) — габариты, тип, размеры полей и толщина корешка.

Выбор готовой или применение собственной темы оформления фотоальбома с возможностью настройки количества изображений на одной странице и их размеров.

Добавление и обработка изображений

Приложение DG Foto Smart имеет весь необходимый инструментарий для импорта и последующую обработку изображений, размещаемых в будущем фотоальболме/коллаже. Сюда относятся:

Масштабирование, разворот на произвольный угол, настройка прозрачности.

Вызов внешнего редактора изображений для редактирования выбранной фотографии.

Возможность выбора расположения фото друг относительно друга (задний/передний план и т.д.).

Добавление к фотографиям различных эффектов — тени, блики, сияние, всевозможные фильтры и т.д.

И другие.

Добавление клипартов и текста

В программе DG Foto Smart предусмотрена возможность добавления к фотоальбому различных клипартов. Данная функция была выведена в отдельный раздел для более удобного поиска и вставки данных графических объектов. В программе имеется множество готовых тематических клипартов, при необходимости пользователь может добавить свои.

Также программа позволяет добавлять в альбом текст с большим количеством настроек.

Применение масок

Данный инструмент позволяет наложить поверх изображения одну из имеющихся масок, которая может сделать фотографию прозрачной и одной из сторон, обрамить ее в собственную полупрозрачную рамку и т.д. Также пользователь может добавить в базу свою собственную маску, к примеру — любое прозрачное/полупрозрачное/частично прозрачное изображение в формате PNG.

Дизайн заднего фона

Это один из инструментов оформления дизайна фотоальбома. Здесь также предлагается выбор готового фона либо загрузка пользователем своего собственного в виде изображения. Фон может применяться ко всему альбому либо только к выбранным страницам.

Добавление различных фигурок

При необходимости в фотоальбом можно добавить одну или несколько геометрических и дизайнерских фигурок — прямоугольники, пентаграммы, овалы, звезды, полумесяц и многие другие. К данным объектам можно применять прозрачность, фильтры, эффекты, устанавливать цвет и выполнять ряд других операций.

Все вышеперечисленное — далеко не все возможности программы DG Foto Smart.

Ограничения бесплатной версии DG Foto Smart

Программа DG Foto Smart — платный продукт, который можно использовать бесплатно в течение 3-х месяцев. Бесплатная версия программы накладывает на каждую цифровую страницу создаваемого фотоальбома водяной знак — его можно отключить только при покупке лицензии.