ДЕКОР – программа, которая позволяет рассчитать элементы деревянных конструкций и редактировать их в соответствии со строительными нормами и правилами.
Работа в программе ДЕКОР предполагает использование справочных данных, на основе которых проводятся комплексные расчеты строительных элементов из дерева. Справочные данные входят в информационную составляющую программы, а операции по обработке исходных параметров – в расчетную группу.
Исходные данные для работы в ДЕКОР:
- Механические параметры – деформация, прогиб, сопротивления данного материала с учетом комплекса факторов.
- Физические характеристики: плотности древесины в зависимости от породы и условий работы.
- Характеристики материала – порода, содержание влаги, а также рекомендуемые марки клея.
На основе исходных данных программа ДЕКОР высчитывает геометрию сооружений (длина, форма и тип сечений) и проверяет разработанные сооружения на устойчивость к механическим воздействиям.
Соответствие СНиП подтверждено сертификатом Госстроя России.