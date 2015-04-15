ДЕКОР – программа, которая позволяет рассчитать элементы деревянных конструкций и редактировать их в соответствии со строительными нормами и правилами.

Работа в программе ДЕКОР предполагает использование справочных данных, на основе которых проводятся комплексные расчеты строительных элементов из дерева. Справочные данные входят в информационную составляющую программы, а операции по обработке исходных параметров – в расчетную группу.

Исходные данные для работы в ДЕКОР:

Механические параметры – деформация, прогиб, сопротивления данного материала с учетом комплекса факторов.

Физические характеристики: плотности древесины в зависимости от породы и условий работы.

Характеристики материала – порода, содержание влаги, а также рекомендуемые марки клея.

На основе исходных данных программа ДЕКОР высчитывает геометрию сооружений (длина, форма и тип сечений) и проверяет разработанные сооружения на устойчивость к механическим воздействиям.

Соответствие СНиП подтверждено сертификатом Госстроя России.