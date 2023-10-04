Debut Video Capture Software — программа для записи видео с экрана компьютера со множеством удобных функций. Приложение поддерживается операционными системами Windows Vista, 7, 8/8.1 и 10 (32 и 64 бит), перевод интерфейса на русский язык не предусмотрен.

Программа Debut Video Capture Software

Программа Debut Video Capture Software имеет следующие основные функции:

Захват видео с экрана монитора. Предусмотрено три режима работы данной функции: видеосъемка целого экрана, выбранного окна и выделенной области.

Захват видео с видеокарты. Еще один режим захвата видео с монитора, но в данном случае имеется в виду запись игр.

Захват видео с PCI-видеоустройств. В данном случае имеются в виду PCI-устройства, преобразующие аудио и видеосигнал, поступающий по RCA-кабелю (кабель с желтым, красным и белым коннекторами). Например — цифровые ТВ-тюнеры для ПК.

Потоковое онлайн-видео. При помощи Debut Video Capture Software можно захватывать видео, вещаемое в сеть посредством IP-камер или специализированных программ. Основное условие для захвата видео — наличие прямой URL-ссылки на видеофайл/видеопоток.

Захват видео с веб-камеры. Если необходимо снять видео при использовании домашних USB-камер, Debut Video Capture Software сможет решить и эту задачу.

Кроме того, Debut Video Capture Software позволяет записывать аудио с различных внешних источников (микрофоны, MIDI-устройства и т.д.), а также все системные звуки (любой звук, слышимый из динамиков/наушников).

Дополнительные функции и особенности Debut Video Capture Software

Захват видео практически из любых источников — не все возможности программы Debut Video Capture Software. Из числа других вспомогательных функций и особенностей приложения отметим:

Сохранение захватываемого видео в различных форматах: AVI, 3GP, ASF, DV, FLV, MKV, MOV, MP4, MPG, OGV, WEBM и WMV. Для каждого поддерживаемого формата доступны настройки качества сохраняемого видео (разрешение, битрейт и т.д.). Также предусмотрены пресеты настроек для сохранения видеороликов под iPod, PSP, iPhone, Xbox 360, PlayStation.

Возможность одновременного захвата видео с веб-камеры и другого поддерживаемого источника. Размер и расположение видеокартинки с веб-камеры в основном кадре можно настроить.

Возможность добавления в видео текста и графических изображений. Программа поддерживает прозрачные PNG-изображения, что позволяет пользователю добавлять в видео собственные ватермарки (водяные знаки).

Возможность настройки яркости, контрастности и гаммы захватываемого видео, отражение по вертикали/горизонтали, а также применение к нему простых видеоэффектов — сепия, негатив и черно-белая съемка.

Возможность настройки отображения курсора мыши в видео (цвет, выделение кликов и перемещений). При необходимости отображение курсора можно отключить.

Создание скриншотов в формате JPG или PNG с возможностью настройки качества изображения.

Захват видео по расписанию, управление программой посредством глобальных горячих клавиш и другие возможности.

Функционал программы Debut Video Capture Software можно расширить путем установки дополнительных модулей, например — видеоконвертера, видеоредактора, менеджера загрузок (позволяет выгружать видео на YouTube). Все загружаемые дополнительные модули являются самостоятельными программами, которые могут работать, как в связке с приложением Debut Video Capture Software, так и независимо от него.