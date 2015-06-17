SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Daz 3D

В данном списке представлены программы для замены Daz 3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Daz 3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 8 программ

Blender
Blender

Версия 5.2.2

Бесплатная программа для создания 3D-графики, анимации и визуализации

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (34)
Poser
Poser

Версия 13.3.1041

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (8)
MakeHuman
MakeHuman

Версия 1.3.0

Программа для моделирования 3D-персонажей

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (7)
SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
Autodesk 3DS Max
Autodesk 3DS Max

Версия 2024

Программа для 3D-моделирования, 3D-анимации и визуализации

Рейтинг 2,9 из 5 2,9 (20)
Autodesk Maya 2019
Autodesk Maya 2019

Версия 2019

Полнофункциональный продукт для 3D-анимации

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (6)
Houdini
Houdini

Версия 17.0.352

Моделирование трёхмерной графики и анимации

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (15)
ZBrush
ZBrush

Версия 4.7

Создание трёхмерных моделей и их анимация

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