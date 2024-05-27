Daz 3D — профессиональная платформа работы с 3D-объектами, ориентированная на художников, дизайнеров и разработчиков. Программа сочетает мощные инструменты моделирования с обширной библиотекой готовых ассетов, что делает ее универсальным решением для широкого спектра задач.

Интерфейс доступен на английском языке. Daz 3D работает на Windows 10 и 11 (64-бит).

Зачем нужна программа Daz 3D?

Daz 3D — мощная и в то же время простая в освоении программа для работы с 3D-моделями. Кому она может пригодиться:

3D-художники и иллюстраторы. Создание реалистичных персонажей для книжных обложек, комиксов, цифрового арта и концепт-артов. Например, можно собрать сцену с анатомически точными моделями.

Геймдев-студии, разработчики инди-проектов. Прототипирование NPC, главных героев и окружения для игр. Daz 3D также часто используют для визуальных новелл и RPG небольшим бюджетом.

Дизайнеры одежды и аксессуаров. Визуализация коллекций на 3D-моделях с разными типами телосложения позволяет тестировать дизайн до запуска в производство.

Создатели контента для VR/AR. Разработка аватаров и интерактивных сцен для приложений виртуальной и дополненной реальности.

Киностудии. Превизуализация CGI-персонажей для фильмов, сериалов и рекламы.

Авторы образовательных курсов. Подготовка 3D-материалов для уроков по анатомии, истории или других дисциплин.

Индустрия 3D-печати. Создание персонализированных моделей для печати фигурок, сувениров или прочих вещей.

Маркетологи и рекламные агентства. Визуализация продуктов с участием 3D-моделей человека для каталогов, соцсетей и промо-роликов.

Функции и возможности программы Daz 3D

Daz 3D обладает широким набор инструментов, которые делают данную программу одним из самых гибких решений для работы с 3D-персонажами. Ключевые особенности Daz 3D:

Готовые 3D-модели. Встроенные библиотеки содержат наборы персонажей с анатомически точными пропорциями и продвинутой топологией, а также разнообразную одежду, варианты причесок, аксессуары и окружение от сообщества. Кроме этого, у пользователя есть возможность работы с животными, транспортом, фэнтезийными существами и техникой.

Гибкая настройка персонажей. Регулировка роста, веса, форм мышц, черт лица, а также различных гендерных и возрастных параметров. Также доступна возможность создания уникальных персонажей путем смешения черт из разных пресетов.

Анимирование и изменение поз. Тысячи предустановленных поз со встроенным редактором позволяют изменять как объем мышц и баланс тела, так и наклон головы и изгиб позвоночника. Для работы с эмоциями пользователю предоставлены более 50 параметров.

Рендеринг. Физически корректный рендеринг с глобальным освещением, реалистичными тенями и отражениями, поддержка современных технологий графических процессоров (NVIDIA CUDA, OptiX), а также эффекты постобработки, такие как глубина резкости, виньетирование и цветокоррекция.

Импорт и экспорт. Daz 3D поддерживает экспорт в OBJ, FBX, USDZ, GLB, ABC для использования в Blender, Maya, Unity, Unreal Engine. Также доступен импорт 3D-моделей из различных программ для самых разнообразных целей: от изменения цвета глаз и черт лица до редактирования окружения. Интеграция с Adobe Photoshop через Bridge и автоматизация задач через Python-скрипты делают работу с программой простой и увлекательной.

Физика объектов и ландшафта. С помощью Daz 3D можно создавать объекты с реалистичным падением складок одежды при движении персонажа, динамикой волос и меха с настройкой жесткости и гравитации. Технология HDRI позволяет создавать реалистичное освещение сцен с гибко настраиваемыми источниками света. Пользователь может использовать точечные и направленные источники, а также прожекторы с контролем температуры и интенсивности.

Активное сообщество. Прямо сейчас в свободном доступе находятся тысячи платных и бесплатных моделей, материалов, поз и сцен от художников со всего мира. На форуме можно найти видеоуроки, документацию и советы по использованию продвинутых функций.

Заключение

Daz 3D — достаточно мощный инструмент для работ с 3D-моделями и их окружением, обладающий широкими возможностями и удобным интерфейсом. Он идеально подходит для тех, кто хочет создавать профессиональные 3D-проекты без необходимости моделировать каждую деталь с нуля. Благодаря интеграции с популярными движками и поддержке сообщества, Daz 3D остается актуальным выбором для геймдева, киноиндустрии и дизайна.