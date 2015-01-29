SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги darktable

В данном списке представлены программы для замены darktable. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на darktable, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Photo Mechanic
Photo Mechanic

Версия 6.0

Программа для организации и редактирования метатегов RAW-изображений

Рейтинг 2,7 из 5 2,7 (10)
RawTherapee
RawTherapee

Версия 5.7

Бесплатный редактор фотографий в формате RAW

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Adobe Photoshop Lightroom
Adobe Photoshop Lightroom

Версия 5.0

Профессиональная программа для редактирования фотографий

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