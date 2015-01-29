В данном списке представлены программы для замены darktable. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на darktable, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены darktable.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на darktable, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены darktable. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на darktable, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 3 программы
Версия 6.0
Программа для организации и редактирования метатегов RAW-изображений
Версия 5.7
Бесплатный редактор фотографий в формате RAW
Версия 5.0
Профессиональная программа для редактирования фотографий