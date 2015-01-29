darktable — программа для редактирования и каталогизации несжатых (RAW) изображений. Это бесплатное программное обеспечение для компьютеров под управлением Windows 7, 8, 8.1, 10 и 11 (только 64 бит). Интерфейс редактора имеет перевод на русский язык.

Зачем нужна программа darktable?

darktable — приложение для работы с несжатыми/неформатированными (RAW) фотографиями, отснятыми на профессиональные цифровые фотокамеры. Программа состоит из двух модулей — lighttable (виртуальный световой стол) и darkroom (виртуальная фотолаборатория). Таким образом, помимо редактирования RAW-изображений, программа darktable также предоставляет возможность создания и управления базой данных с фотографиями, просматривать их с помощью масштабируемого светового стола, применять различные инструменты для улучшения визуальной составляющей фотоснимков.

Редактор darktable фокусируется на рабочем процессе, чтобы фотографу было проще обрабатывать тысячи изображений. Это одно из очень немногих распространяемых бесплатно приложений для работы с RAW-графикой, способных вести, т.н. съемку на привязи (фотосъемка при подключенной к компьютеру камере, позволяющая моментального получать доступ к фотографиям).

Возможности программы darktable

К числу основных возможностей редактора darktable относятся:

Неразрушающее редактирование RAW-изображений на протяжении всего рабочего процесса над ними (исходные изображения никогда не изменяются, вместо этого пользователь работает с автоматически создаваемыми копиями).

Высокая производительность: все основные функции darktable работают с 4x32-битными пиксельными буферами с плавающей запятой, что позволяет использовать программе процессорные инструкции SSE для ускорения работы.

Обработка изображений с ускорением на графическом процессоре. Многие операции с изображениями выполняются мгновенно благодаря поддержке OpenCL.

Профессиональное управление цветом. darktable полностью управляет цветом, поддерживает автоматическое определение профиля дисплея в большинстве систем, включая встроенную поддержку профиля ICC для цветовых пространств sRGB, Adobe RGB, XYZ и линейного RGB.

Фильтрация и сортировка фотографий в базе данных. Пользователь имеет возможность искать изображения по тегам, рейтингу (количеству звездочек), цветовым меткам и по многим другим критериями, используя гибкие запросы к базе данных по всем метаданным фотографий.

Импорт изображений в различных форматах. darktable может импортировать не только необработанные форматы, но и форматы изображений с высоким динамическим диапазоном (например, JPEG, CR2, NEF, HDR, PFM, RAF).

Масштабируемый пользовательский интерфейс с нулевой задержкой. Благодаря многоуровневому программному кэшированию обеспечивается плавность работы редактора.

Мощная система экспорта. Обработанные в редакторе фотографии могут быть экспортированы в веб-альбом Piwigo, облачные хранилища, вложены и отправлены по электронной почте. darktable позволяет экспортировать изображения с низким динамическим диапазоном (JPEG, PNG, TIFF), 16-битным (PPM, TIFF) или линейным высоким динамическим диапазоном (PFM, EXR).

Возможность создания простой веб-галереи на основе HTML, которую можно будет использовать, например, в качестве веб-портфолио.

Гарантия сохранения настроей обработки изображений. darktable использует как дополнительные файлы XMP, так и свою быструю базу данных для сохранения метаданных и настроек обработки. Все данные Exif считываются и записываются с помощью libexiv2.

Возможность автоматизации повторяющихся задач путем написания скриптов на языке Lua.