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darktable

darktable

Программа для редактирования и каталогизации RAW-изображений

5,0 (2)
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Актуальная версия 5.6.2
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История изменений

Версия 5.6.2

  • Исправлено, что darktable на Windows перехватывал фокус у других программ и уводил клавиатуру на себя при наведении на миниатюры lighttable, во время импорта и экспорта, а также при появлении или исчезновении сообщений журнала.
  • Исправлено, что на Windows сочетание Alt+Tab иногда не переводило фокус с darktable, если курсор был над миниатюрой lighttable.
  • Исправлены повторяющиеся окна консоли на Windows при запуске внешних команд из darktable или Lua-скриптов; теперь darktable использует одну консольную сессию на всё время работы.
  • Исправлены зависание или сбой на Windows при проверке повреждённой пользовательской библиотеки ONNX Runtime.
  • На Windows 11 24H2 и новее darktable больше не создаёт окно консоли; на более старых версиях Windows сохраняется одно окно консоли на время работы программы и оно закрывается при выходе.
Предыдущие версии (1)
  1. Версия 5.6.1
    • Загрузки моделей ИИ теперь продолжаются после обрыва и автоматически повторяются при временных сетевых ошибках.
    • Метки цветов, рейтинги и заданные вручную геометки теперь копируются в изображения, созданные AI denoise и upscale.
    • Исправлена ошибка, из-за которой устройства AMD OpenCL могли оставаться отключёнными в Windows.
    • Исправлены несколько причин сбоев при обработке масок, LUT и изображений.
    • Исправлен сбой в Windows при автоматическом обнаружении несовместимой библиотеки ONNX Runtime.
    • Проверка обновлений моделей ИИ в настройках теперь выполняется в фоне и не блокирует окно при медленной или недоступной сети.
    • Исправлены неправильные синие цвета при экспорте 16-битных PNG.
    • Исправлены проблемы производительности при использовании увеличенных mipmap-изображений.

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Оценки программы

5,0

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