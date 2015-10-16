CyberLink LabelPrint – программа для создания оригинальных обложек для DVD/CD компакт-дисков. Простой и понятный интерфейс не доставит проблем в освоением приложения, и дизайн готовой обложки полностью зависит от пользователя и его фантазии.
Возможности программы:
- выбор типа шаблона и его редактирование;
- выбор формата и расположения текста;
- подбор фонового изображения для диска;
- печать готовых обложек на принтере прямо из программы;
- поддержка технологии нанесения изображения прямо на диски – Labelflash и LightScrib;
- генерация нумерованных списков для макета обложки из MP3-треков, записанных на диск.