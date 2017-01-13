В данном списке представлены программы для замены CamStudio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CamStudio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CamStudio.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CamStudio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены CamStudio. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на CamStudio, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 12 программ
Версия 4.48.1
Программа для записи видео с экрана
Версия 7.75
Программа для записи видео с монитора
Версия 3.11.0
Программа для видеонаблюдения
Версия 1.2.0.261
Программа для записи видео с экрана компьютера
Версия 1.27
Программа записи видео с монитора со встроенным видеоредактором
Версия 9.9.17
Программа для создания домашней системы видеонаблюдения
Версия 4.9
Программа для записи видео с веб-камеры
Версия 4.4
Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть
Версия 3.2.2
Плагин (видео-кодек) для воспроизведения QuickTime-форматов для видоедиаплееров и браузеров
Версия 2.0
Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме
Версия 3.1.0.0
Программа для записи видео с экрана.
Версия 3.5.99
Программа для захвата видео и подсчета FPS