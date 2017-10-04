SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Caesium

В данном списке представлены программы для замены Caesium. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Caesium, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
XnViewMP (XnView)
XnViewMP (XnView)

Версия 1.12.2.0

Программа для просмотра, организации и пакетного редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (9)
Light Image Resizer
Light Image Resizer

Версия 7.6.6.178

Программа для пакетного редактирования изображений

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (3)
FILEminimizer Pictures
FILEminimizer Pictures

Версия 3.0

Программа для пакетной оптимизации размера изображений

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Picasa
Picasa

Версия 3.9.138.202

Программа для просмотра и редактирования фотографий

Рейтинг 3,6 из 5 3,6 (8)