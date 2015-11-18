В данном списке представлены программы для замены Bolide Slideshow Creator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bolide Slideshow Creator, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Bolide Slideshow Creator.
Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bolide Slideshow Creator, которые частично или полностью заменяют этот софт.
В данном списке представлены программы для замены Bolide Slideshow Creator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bolide Slideshow Creator, которые частично или полностью заменяют этот софт.
Найдено 4 программы
Версия 6.35
Программа для создания презентай и слайдшоу
Версия 5.0
Программа для создания слайд-шоу
Версия 3.0
Программа для создания слайд-шоу и презентаций
Версия 10.0
Создание презентаций