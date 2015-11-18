SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bolide Slideshow Creator

В данном списке представлены программы для замены Bolide Slideshow Creator. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bolide Slideshow Creator, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 4 программы

PhotoStage Slideshow
PhotoStage Slideshow

Версия 6.35

Программа для создания презентай и слайдшоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
ФотоШОУ
ФотоШОУ

Версия 5.0

Программа для создания слайд-шоу

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Movavi Slideshow Maker
Movavi Slideshow Maker

Версия 3.0

Программа для создания слайд-шоу и презентаций

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
Adobe Presenter
Adobe Presenter

Версия 10.0

Создание презентаций

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)