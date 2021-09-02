bCAD Мебель — программа для проектирования мебели, являющейся самостоятельным программным пакетом bCAD. Данный программный продукт относится к системам автоматизированного проектирования работ (САПР), что говорит о его профессиональном предназначении.

bCAD Мебель — платная программа, но разработчики предоставляют возможность бесплатного использования демонстрационной версии, которую можно скачать на этой странице (подходит для установки на ПК под управлением 32/64-битных Windows 7, 8/8.1 и 10). Интерфейс приложения выполнен на русском языке.

Программа bCAD Мебель предназначена для проектирования мебельной продукции в 2D и 3D-пространстве, т.е. для ее черчения и объемного моделирования, соответственно. Программный пакет «bCAD Мебель» обладает практически теми же возможностями, что и базовая САПР bCAD, только здесь предусмотрены специализированные под разработку мебели и мебельной фурнитуры инструменты и функции.

Функции программы bCAD Мебель

bCAD Мебель относится к продвинутым системам автоматизированного проектирования, потому обладает большим количеством функций и инструментов, позволяющих не только проектировать/моделировать мебельную продукцию, но и создавать всю сопутствующую техническую и отчетную документацию, генерировать двоичные файлы для станков с ЧПУ и т.д.

По части инструментов проектировщика и функциональным возможностям bCAD Мебель в целом отметим следующие основные моменты:

Обширный набор функций и инструментов для подготовки чертежей (2D-черчения): несколько способов добавления основных типов геометрических фигур, работа с ломаными линиями, создание текстовых выносок/меток/заметок, регулировка различных параметров линий, штриховка объектов, разрезание элементов чертежей и т.д.

Весь необходимый в современности набор функций и инструментов 3D-моделирования: работа с различными типами простых и сложных (например, спирали) объемных геометрических фигур, создание поверхностей вращения и вытягивания, профилированных и фрактальных поверхностей, возможность использования 2D-контуров в разработке 3D-объектов и др.

Возможность сохранения созданных 3D-объектов во встроенной библиотеке.

Инструменты 3D-конструирования: операции пересечения, объединение, вычитания, слияния и разделения 3D-объектов, создание линий сопряжения и отсечка поверхностей по ним, создание изогнутых и скрученных элементов.

Широкие возможности в задачах создания виртуальных материалов для будущей мебельной продукции: настройка цвета и яркости, наложение на поверхности отражений, прозрачности, самосвечения, шереховатости, большая расширяемая библиотека объемных текстур, процедурных и растровых текстур и фактур, возможность импорта последних из внешних графических файлов BMP, JPEG, TGA и других форматов.

Специализированные инструменты тонирования поверхностей: OpenGL-тонирование, тонирование по Гуро и Фонга, трассировка лучей, различные способы визуализации освещения, применение ореола и других эффектов, изменение апертуры, получение фотореалистичных изображений и ряд других функций.

Настраиваемые инструменты выбора и выделения объектов (фильтры выбора): целиком или частично попадающих в выделенную область, выбор объектов в соответствии с заданными условиями (по цвету, ширине и типам линий, слоям) и другие возможности.

Полный набор виртуальных инструментов для выполнения горизонтальный/вертикальных/наклонных измерений, измерений внутренних и внешних радиусов, диаметров, углов по линиям и точкам, вычисления периметров и площадей 2D-объектов, площадей и объемов 3D-объектов и др.

Различные методы и способы привязки к объектам: привязка к прямым отрезкам и дугам, точкам касания с окружностями, к проекциям, узловым точкам поверхностей, привязка в точки пересечения отрезков и др.

Система координат: поддержка декартовых и полярных координат с возможностью ручной установки их начала, переключение единиц измерений между миллиметрами и дюймами и угловых единиц между градусами и радианами, поддержка перпендикулярных режима черчения, возможность регулировки сетки (точки или линии, с настройкой шага по Y/X-координатам).

Многофункциональный редактор ломаных линий, позволяющий добавлять, перемещать и удалять вершины, разрезать, выполнять сглаживание (сплайн) и обратное сглаживание ломаных, регулировать фаски и скругления.

Все это — только часть возможностей САПР bCAD Мебель.

Ограничения демо-версии bCAD Мебель

Доступная для скачивания с данной страницы демо-версия САПР bCAD Мебель имеет следующие ограничения:

Невозможность сохранения созданного проекта (но возможна генерация технической документации по нему).

Невозможность добавления созданных 3D-объектов, текстур, фактур и т.д. во встроенную библиотеку.

Ограничение в разрешении генерируемых фотореалистичных изображений.