SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги BB FlashBack

В данном списке представлены программы для замены BB FlashBack. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на BB FlashBack, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 12 программ

Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
HyperCam
HyperCam

Версия 5.5.1910.08

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Bandicam
Bandicam

Версия 6.2.4.2083

Запись видео с экрана монитора

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (7)
Nero Burning ROM 365
Nero Burning ROM 365

Версия 2.0.7.0

Программа для записи лазерных дисков

Рейтинг 4,7 из 5 4,7 (3)
Debut Video Capture Software
Debut Video Capture Software

Версия 7.75

Программа для записи видео с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Mirillis Action
Mirillis Action

Версия 3.10.2

Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
My Screen Recorder Pro
My Screen Recorder Pro

Версия 5.16

Программа для редактирования и записи видео с монитора

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio

Версия 10.0.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
oCam Screen Recorder
oCam Screen Recorder

Версия 366.0.0.0

Запись видео с монитора

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Movavi Game Capture
Movavi Game Capture

Версия 4.3

Создание скриншотов и скринкастов игр

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)