BB FlashBack — программа для записи изображения с экрана компьютера с функцией захвата видео с веб-камеры. В приложении предусмотрен встроенный редактор видео, позволяющий выполнять множество различных операций над готовыми видеофайлами, включая экспорт видео в одном из нескольких поддерживаемых форматах.

Программа предназначена для работы в ОС Windows 2000 или более поздней версии. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64 бит. Интерфейс приложения выполнен на русском языке.

Запись экрана в BB FlashBack

Программа BB FlashBack способна вести запись с экрана монитора в одном из трех режимов:

Во весь экран. В данном режиме осуществляется захват картинки всего изображения, отображающегося на мониторе. Область. При выборе данного режима программа предлагает пользователю отметить прямоугольную область экрана, в пределах которой будет осуществляться запись. Окно. В этом режиме осуществляется запись выбранного пользователем окна. Веб-камера. Программа автоматически находит камеру, подключенную к компьютеру, и осуществляет непрерывную запись с нее. При записи учитываются видеонастройки драйвера веб-камеры.

Приложение BB FlashBack позволяет выполнить тонкие настройки записи в любом из режимов работы:

Включение/выключение записи звука с возможностью выбора источника (микрофон или динамики) и настройки формата аудио.

Возможность выбора между качеством записываемого видео и производительностью. Данная функция актуальна для слабых компьютеров, испытывающих снижение производительности при работе программы.

Наличие множества пресетов разрешения записываемого видео.

Включение/выключение визуальных эффектов Windows, значков на рабочем столе, настройка прочих системных параметров для улучшения качества, сокращения размера видео.

Управление программой при помощи горячих клавиш, в т.ч. — глобальных.

Возможность записи нажатий на клавиши. В этом режиме программа добавляет в видео иконки с изображением нажимаемых клавиш.

Возможность ограничения размера и/или времени записываемого видео. Программа также способа разбивать видео на несколько частей одинакового размера (задается пользователем).

Включение/выключение записи по расписанию.

Публикация видеороликов в соцсетях и видео-хостингах.

И другие.

Редактор видео BB FlashBack

Программа BB FlashBack имеет достаточно мощный видеоредактор, позволяющий выполнять над созданными видеозаписями такие операции как:

Покадровое удаление, склеивание, перемещение по временной шкале, объединение фрагментов видео и другие операции по монтажу.

Добавление разнообразных эффектов для курсора мыши — подсветка, анимация движений, визуализация кликов и другие.

Создание переходов между фрагментами видеоролика.

Добавление текста и разнообразных графических элементов.

Экспорт видеозаписей в различном формате с возможностью тонкой настройки качества.

И многое другое.

Отдельно следует отметить возможность экспорта видеороликов в интерактивном формате — исполняемой программы (файл с расширением EXE) и Flash-анимации для размещения на веб-сайте. В такое видео могут быть добавлены различные интерактивные графические элементы — текстовые блоки, кнопки и другие. К этим элементами пользователь может привязать какую-либо функцию, которая сработает при нажатии. Например, при нажатии на кнопку можно ставить воспроизведение видео на паузу, открывать в веб-браузере ссылку или даже выполнять срипт, написанный на Javascript (только для Flash-видео).

Ограничения бесплатной версии

Приложение BB FlashBack является платным с возможностью бесплатного использования в течение 30 дней. Free-версия программы также накладывает на импортируемый видеоролик небольшой водяной знак.