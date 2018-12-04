BASE — русскоязычный программный продукт категории САПР, в котором скомбинировано 6 независимых блоков для строительных расчетов. Каждый блок приобретается отдельно. Полный набор стоит 42 000 рублей.

Демо-версия предоставляет доступ ко всем функциям приложения, однако в расчетах выдает заведомо неверные результаты. Приложение поддерживает Windows XP и более современные версии ОС, в Windows 10 может потребоваться запуск программы в режие совместимости.

Программа BASE

В состав продукта BASE входят 6 блоков, каждый со своей специализацией.

Первый блок ориентирован на работу с фундаментами. Поддерживаются различные виды конструкции, в том числе столбчатые и ленточные варианты. Расчет при необходимости производится с учетом свай, кроме того можно вычислить параметры нагрузки или осадку отдельных элементов.

Второй блок работает с рамами и каркасом. В нем поддерживается обработка плит, анкеров, листовых конструкций, колонн, рам на 1 или несколько пролетов, стального проката и других элементов.

Третий блок BASE включает расчеты для балок и плит с упругим основанием. В частности, можно просчитать армирование плит. Для расчетов применяются различные теории.

Четвертый блок используется для специальных операций. Например, с его помощью можно определить, куда в конструкции попадет точка росы или какой тип проводки нужно выбрать в соответствии с нормативами.

Пятый блок содержи расчеты освещенности и инсоляции. Также в нем есть инструменты для вычисления уровня шума или аэрации.

В шестом блоке BASE содержится справочник-калькулятор, который дает доступ к различной информации, включая: