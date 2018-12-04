BASE — русскоязычный программный продукт категории САПР, в котором скомбинировано 6 независимых блоков для строительных расчетов. Каждый блок приобретается отдельно. Полный набор стоит 42 000 рублей.
Демо-версия предоставляет доступ ко всем функциям приложения, однако в расчетах выдает заведомо неверные результаты. Приложение поддерживает Windows XP и более современные версии ОС, в Windows 10 может потребоваться запуск программы в режие совместимости.
Программа BASE
В состав продукта BASE входят 6 блоков, каждый со своей специализацией.
Первый блок ориентирован на работу с фундаментами. Поддерживаются различные виды конструкции, в том числе столбчатые и ленточные варианты. Расчет при необходимости производится с учетом свай, кроме того можно вычислить параметры нагрузки или осадку отдельных элементов.
Второй блок работает с рамами и каркасом. В нем поддерживается обработка плит, анкеров, листовых конструкций, колонн, рам на 1 или несколько пролетов, стального проката и других элементов.
Третий блок BASE включает расчеты для балок и плит с упругим основанием. В частности, можно просчитать армирование плит. Для расчетов применяются различные теории.
Четвертый блок используется для специальных операций. Например, с его помощью можно определить, куда в конструкции попадет точка росы или какой тип проводки нужно выбрать в соответствии с нормативами.
Пятый блок содержи расчеты освещенности и инсоляции. Также в нем есть инструменты для вычисления уровня шума или аэрации.
В шестом блоке BASE содержится справочник-калькулятор, который дает доступ к различной информации, включая:
- Ветровую и снеговую нагрузку.
- Нагрузку для перекрытий.
- Сечения металлопрокатных изделий.
- Сортамент профилей.
- Данные о массе сеток арматуры.
- Объемы разных видов земляных работ и т.д.
- Конвертация единиц измерений.