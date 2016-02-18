SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Bandicam

В данном списке представлены программы для замены Bandicam. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Bandicam, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 24 программы

Action!
Action!

Версия 4.48.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (13)
FPS Monitor
FPS Monitor

Версия 5520

Программа для отображения FPS и других параметров компьютера в играх

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (97)
NVIDIA Broadcast
NVIDIA Broadcast

Версия 2.0.0.23090415

Программа для стриминга видео в интернет

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (1)
HyperCam
HyperCam

Версия 5.5.1910.08

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 3,2 из 5 3,2 (4)
Dxtory
Dxtory

Версия 2.0.142

Программа для записи скринкастов из игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (2)
Debut Video Capture Software
Debut Video Capture Software

Версия 7.75

Программа для записи видео с монитора

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
Ivideon
Ivideon

Версия 3.11.0

Программа для видеонаблюдения

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)
Screenpresso
Screenpresso

Версия 2.1.3

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
iFun Screen Recorder
iFun Screen Recorder

Версия 1.2.0.261

Программа для записи видео с экрана компьютера

Рейтинг 2,1 из 5 2,1 (14)
Экранная Студия
Экранная Студия

Версия 1.27

Программа записи видео с монитора со встроенным видеоредактором

Оценок пока нет
MyCam
MyCam

Версия 2.5.0.936

Программа для записи и трансляции видео с веб-камеры

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
WebcamXP
WebcamXP

Версия 5.9.8.7

Программа для записи видео с веб-камеры, трансляции видео в сеть, создания домашней системы видеонаблюдения

Оценок пока нет
Mirillis Action
Mirillis Action

Версия 3.10.2

Программа для записи и трансялции видео с экрана в интернет

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (2)
Icecream Screen Recorder
Icecream Screen Recorder

Версия 5.99

Программа для записи видео с экрана компьютера и игр

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (1)
AbelCam
AbelCam

Версия 4.4

Программа для создания домашней системы видеонаблюдения и трансляции видео в сеть

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (4)
BB FlashBack
BB FlashBack

Версия 5.30.0.4337

Программа для записи видео с экрана монитора с возможностью редактирования

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (2)
My Screen Recorder Pro
My Screen Recorder Pro

Версия 5.16

Программа для редактирования и записи видео с монитора

Рейтинг 4,1 из 5 4,1 (7)
Movavi Screen Capture Studio
Movavi Screen Capture Studio

Версия 10.0.1

Программа для записи видео с экрана

Рейтинг 4,5 из 5 4,5 (2)
Live WebCam
Live WebCam

Версия 2.0

Программа для фотографирования с веб-камеры в автоматическом режиме

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (39)
Movavi Game Capture
Movavi Game Capture

Версия 4.3

Создание скриншотов и скринкастов игр

Рейтинг 1,8 из 5 1,8 (4)
Camtasia Studio
Camtasia Studio

Версия 9.0.3.1627

Записи видео с экрана и редактирование видео

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (3)
Fraps
Fraps

Версия 3.5.99

Программа для захвата видео и подсчета FPS

Рейтинг 4,2 из 5 4,2 (9)
vMix
vMix

Версия 12.0.0.131

Редактирование и стилизация видео

Оценок пока нет
Free Video to JPG Converter
Free Video to JPG Converter

Версия 5.0.22.128

Программа для создания скриншотов видео

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