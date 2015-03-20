SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AvisБТИ

В данном списке представлены программы для замены AvisБТИ. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AvisБТИ, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

nanoCAD
nanoCAD

Версия 4.5

Универсальная САПР-программа

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AutoCAD 2014
AutoCAD 2014

Версия 1.0

AutoCAD 2014 – это больше, чем проектирование

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