AvisБТИ (рос.версия) - удобная программа для черчения поэтажных
и межевых планов, формирования техпаспорта, созданная специально для
кадастровых инженеров по доступной цене. Демо-версия на 30 дней без
ограничений.
С помощью программы можно:
- быстро и просто начертить поэтажный или межевой план любой сложности;
- распечатать планы или сохранить как JPG, TIFF, PDF;
- сформировать экспликацию, состав объекта и техпаспорта;
- импортировать/экспортировать проект в Mapinfo/Autocad;
- векторизировать сканкопии.
Удобство построений. Для построения поэтажного плана используются готовые стеновые объекты с заданными параметрами, в которые можно встраивать двери/окна/проемы.
В наличии библиотеки лестниц, элементов интерьера, оборудование
отопительное, сантехническое, вентиляционное и др. Имеются также
необходимые объектные привязки, отслеживание и контроль расстояний при
встраивании.
Автоматизация. На готовом чертеже поэтажного плана автоматически распознаются
комнаты и площади. Одним щелчком мышки расставляются промеры и метки
площадей/литер. Объекты комнат имеют набор характеристик, проанализировав
которые формируется экспликация в формате Excel/OpenOffice.
Межевой план и инженерные сети. Для черчения плана предоставляются все инструменты стандартного ГИС-приложения: построение вручную и по координатам, засечки, импорт
пикетов или готовых планов из Mapinfo/Autocad, библиотека условных
знаков. Для зданий/сооружений/сетей заполняется описание и
формируется состав объекта.