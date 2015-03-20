AvisБТИ (рос.версия) - удобная программа для черчения поэтажных

и межевых планов, формирования техпаспорта, созданная специально для

кадастровых инженеров по доступной цене. Демо-версия на 30 дней без

ограничений.

С помощью программы можно:

быстро и просто начертить поэтажный или межевой план любой сложности;

распечатать планы или сохранить как JPG, TIFF, PDF;

сформировать экспликацию, состав объекта и техпаспорта;

импортировать/экспортировать проект в Mapinfo/Autocad;

векторизировать сканкопии.

Удобство построений. Для построения поэтажного плана используются готовые стеновые объекты с заданными параметрами, в которые можно встраивать двери/окна/проемы.

В наличии библиотеки лестниц, элементов интерьера, оборудование

отопительное, сантехническое, вентиляционное и др. Имеются также

необходимые объектные привязки, отслеживание и контроль расстояний при

встраивании.

Автоматизация. На готовом чертеже поэтажного плана автоматически распознаются

комнаты и площади. Одним щелчком мышки расставляются промеры и метки

площадей/литер. Объекты комнат имеют набор характеристик, проанализировав

которые формируется экспликация в формате Excel/OpenOffice.

Межевой план и инженерные сети. Для черчения плана предоставляются все инструменты стандартного ГИС-приложения: построение вручную и по координатам, засечки, импорт

пикетов или готовых планов из Mapinfo/Autocad, библиотека условных

знаков. Для зданий/сооружений/сетей заполняется описание и

формируется состав объекта.