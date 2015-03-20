SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
AvisБТИ

AvisБТИ

Программа для черчения поэтажных и межевых планов.

2,0 (5)
Оценок пока нет
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Актуальная версия 1.5.220300
Скачать 40 MB
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История изменений

Версия 1.5.220300

Оценки программы

2,0

5 оценок Оценок пока нет

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