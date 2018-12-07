Autodesk Revit MEP — профессиональное программное обеспечение для проектирования и выполнения сложных расчетов инженерных систем (электро-, газо- и водоснабжение, вентиляция, канализация и т.д.) зданий и инфраструктурных объектов в области BIM (информационное моделирование зданий).

Софт представляет собой комплекс взаимосвязанных программных модулей, основная задача которых — создание виртуальных моделей инженерных систем с высокоуровневой визуальной детализацией.

Возможности Autodesk Revit MEP

Функциональные возможности продукта Autodesk Revit MEP невозможно вместить в краткий обзор. Вот перечень наиболее важных задач, решаемых при помощи данной программы:

Интегрированное проектирование. Доступный инструментарий Autodesk Revit MEP позволяет оптимизировать процесс проектирования инженерных систем. Создаваемые в приложении модели, позволят качественно представить проектный замысел перед стартом строительных работ, визуально отобразить применяемые технологические решения и прочие аспекты реализации инженерных систем.

Выполнение расчетов и анализ. Программа Autodesk Revit MEP не только позволяет построить качественную модель будущей системы, но и на ранних этапах проектирования выявлять всевозможные ошибки. Также приложение позволяет автоматизировать инженерные расчеты энергопотребления, основываясь на входных данных концептуального анализа.

Подготовка конструктивных элементов систем к производству и установке. При помощи Autodesk Revit MEP подготавливаются виртуальные модели всевозможных строительных элементов с учетом различных факторов их последующей установки и эксплуатации. Затем готовые модели передаются в требуемом формате производителям вспомогательных, несущих и архитектурных компонентов.

Подготовка документации. В Autodesk Revit MEP предусмотрен отдельный программный модуль, отвечающий за подготовку конечной проектировочной документации со всеми необходимыми данными, инженерными расчетами и всеми прочими аспектами, касающимися информационной модели зданий и сооружений.

Для решения этих и ряда других задач в программе Autodesk Revit MEP имеются сотни инструментов и автоматизированных функций, облегчающих выполнение расчетов и наглядно отображающих результаты работы в виде фотореалистичных трехмерных моделей.

Autodesk Revit MEP — платный программный продукт с возможностью бесплатного использования в течение 30 дней с некоторыми ограничениями по функционалу. Интерфейс программы имеет поддержку русского языка. Для установки Autodesk Revit MEP требуется довольно мощный компьютер под управлением Windows 7 и выше (только 64 бит).