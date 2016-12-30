Autodesk Revit 2014 – комплекс программных компонентов для создания моделей, проектирования и визуального представления строительных сооружений. Софт активно применяется в архитектурно-строительной инженерии.
Ключевые возможности программы Autodesk Revit 2014:
- Аналитика сооружений и технические расчеты.
- Составление проектов: несущие конструкции, внешний вид и внутреннее обустройство здания – комнаты, смежные помещения, санузлы, лестницы. Проектирование коммуникаций, электрических систем и т.д.
- Визуальное представление объекта или отдельных узлов: чертежи на плоскости и 3D-визуализация.
- Поддержка документов, ГОСТов и спецификаций.
Требования к операционной системе: Windows 7, 32/64-разрядные.