Autodesk Navisworks 2014 – программа для исследования и контроля работы в проектах архитектурно-строительной направленности. Инструмент оперативно проверяет данные и модели, полученные различными участниками. Также программа может объединить фрагменты в единую модель и предоставить комплексную картину разработки проекта.
Комплекс программных компонентов Autodesk Navisworks 2014 позволит проводить следующие операции:
- проверка работы на соответствие изначальным требованиям;
- объединение данных частей проекта;
- визуальное представление готового решения;
- отслеживание хода работы;
- настройка режимов просмотра.