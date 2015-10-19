Autodesk Navisworks 2014 – программа для исследования и контроля работы в проектах архитектурно-строительной направленности. Инструмент оперативно проверяет данные и модели, полученные различными участниками. Также программа может объединить фрагменты в единую модель и предоставить комплексную картину разработки проекта.

Комплекс программных компонентов Autodesk Navisworks 2014 позволит проводить следующие операции: