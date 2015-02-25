SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Autodesk Inventor 2014

В данном списке представлены программы для замены Autodesk Inventor 2014. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Autodesk Inventor 2014, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 3 программы

Autodesk Fusion 360
Autodesk Fusion 360

Версия 2704.1.53

Программа для профессионального 3D-моделирования

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
nanoCAD free

Версия 5.1

Бесплатная САПР программа

Оценок пока нет
Structure CAD (SCAD)

Версия 11.5.3.1

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)