SoftSalad СОФТСАЛАТ

Autodesk Inventor 2014

3D-САПР для машиностроительного проектировани

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Актуальная версия 1.0
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История изменений

Версия 1.0

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