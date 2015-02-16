Autodesk Inventor 2014

Autodesk Inventor – профессиональная система трехмерного проектирования, используемая для создания и обработки цифровых моделей изделий промышленности.
Возможности системы Autodesk Inventor:
- создание проектов для литья изделий из пластмассы;
- динамическое моделирование;
- автоматическая подготовка документации;
- моделирование в формате 2D и 3D;
- расчет напряженно-деформированного показателя сборок и отдельных деталей;
- работа с проектами трубопроводных и электрических систем;
- визуализация изделий, представление их в формате трехмерного изображения.