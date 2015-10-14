Autodesk Alias 2014 – профессиональный инструмент для работы над промышленным дизайном произвольных объектов. Он рассчитан на профессиональных дизайнеров, которым требуется инструментарий для создания эскизов, трехмерных моделей и анимационных видеороликов.
Возможности Autodesk Alias 2014:
- Полностью настраиваемый интерфейс.
- Полноценный редактор изображений.
- Интеграция 2D и 3D-графики.
- Комплект опций для создания иллюстраций и эскизов.
- Гибкое моделирование.
- Программная визуализация.
- Организация удобной системы хранения проектов.