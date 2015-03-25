AutoCAD Raster Design 2014 – комплексное программное обеспечение, включающее в себя графическую систему проектирования и векторно-растровый конвертер файлов.

Функционал редактора обладает следующими возможностями:

Управление графическими объектами в растровом формате: внешнее редактирование и удаление дефектов.

Изменение структуры проектных чертежей путем вставки графических фрагментов.

Высокая скорость вывода проектных решений.

Изменение типа растрового изображения путем векторизации – оптического распознавания.

Программа AutoCAD Raster Design 2014 используется в области архитектурно-строительного проектирования. Она позволяет значительно упростить процесс подготовки и внесения изменений в проектные данные.