AutoCAD Raster Design 2014 – комплексное программное обеспечение, включающее в себя графическую систему проектирования и векторно-растровый конвертер файлов.
Функционал редактора обладает следующими возможностями:
- Управление графическими объектами в растровом формате: внешнее редактирование и удаление дефектов.
- Изменение структуры проектных чертежей путем вставки графических фрагментов.
- Высокая скорость вывода проектных решений.
- Изменение типа растрового изображения путем векторизации – оптического распознавания.
Программа AutoCAD Raster Design 2014 используется в области архитектурно-строительного проектирования. Она позволяет значительно упростить процесс подготовки и внесения изменений в проектные данные.