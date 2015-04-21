AutoCAD MEP 2014 – специализированное приложение на основе AutoCAD. С его помощью можно разрабатывать элементы инженерных систем строительных сооружений: электроснабжения, подачи и отвода воды, вентиляции и кондиционирования воздуха.
AutoCAD MEP 2014 упрощает создание инженерных блоков, графическое представление объектов и выпуск документаций. Удобство разработки проектов обеспечивается за счет следующих возможностей:
- послойное представление элементов чертежей инженерных систем;
- управление единицами измерений в чертежах и проектной документации;
- автоматический подбор свойств объектов;
- создание резервных копий электронных документов;
- собственные библиотеки материалов;
- использование горячих клавиш;
- интеграция с AutoCAD и AutoCAD Architecture;
- наличие справочного материала;
- автоматизация расчета размеров будущего помещения.