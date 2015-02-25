AutoCAD Civil 3D 2014 – выпущенная в 2014 году версия программы AutoCAD Civil 3D, автоматизированная система составления проектов, посредством которой готовятся проектные решения в сфере инфраструктуры в соответствие с действующей документацией.

AutoCAD Civil 3D 2014 позволяет инженерам-проектировщикам четко ориентироваться в проектировании объектов, правильно толковать их эксплуатационные показатели, поддерживать соответствие стандартам и своевременно вносить коррективы.

Ключевые особенности: