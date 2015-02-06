SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги AutoCAD 2014

В данном списке представлены программы для замены AutoCAD 2014. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на AutoCAD 2014, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 17 программ

LibreCAD
LibreCAD

Версия 2.2.1.5

Создание схем зданий

Рейтинг 4,0 из 5 4,0 (5)
DraftSight
DraftSight

Версия 2025 SP1.0

Программа (САПР) для 2D-проектирования и черчения

Оценок пока нет
SketchUp Make
SketchUp Make

Версия 23.1.340

Программа для 3D-моделирования

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (38)
K3-Мебель
K3-Мебель

Версия 8.1

Программа для проектирования корпусной мебели

Рейтинг 2,5 из 5 2,5 (71)
CorelCAD 2023
CorelCAD 2023

Версия 2023

Программа для проектирования в 2D и 3D

Рейтинг 1,0 из 5 1,0 (1)
AvisБТИ
AvisБТИ

Версия 1.5.220300

Программа для черчения поэтажных и межевых планов.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (5)
КОМПАС-3D
КОМПАС-3D

Версия v18

3D-САПР (трехмерная система автоматизированного проектирования)

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (90)
ABViewer
ABViewer

Версия 14

Программа для редактирования CAD-файлов различных 2D и 3D форматов

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)
SCAD Office
SCAD Office

Версия 21.1.7.1

Программа для проектирования и расчета зданий и строительных конструкций

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (4)
СПДС GraphiCS
СПДС GraphiCS

Версия 10

Автоматизация проектной документации.

Оценок пока нет
nanoCAD
nanoCAD

Версия 4.5

Универсальная САПР-программа

Оценок пока нет
ZWCAD+ 2015
ZWCAD+ 2015

Версия 2.0

ZWCAD - профессиональная альтернатива Автокад

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
nanoCAD ВК

Версия 2.1

Внутренние системы водопровода и канализации.

Оценок пока нет
nanoCAD free

Версия 5.1

Бесплатная САПР программа

Оценок пока нет
Structure CAD (SCAD)

Версия 11.5.3.1

Синтез расчетной схемы и анализа результатов.

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (2)
Дизайн Студия 3D 2010

Версия 1.0

Необходимые средства конструирования.

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (5)
SolidWorks Professional

Версия 1

SolidWorks Professional

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)