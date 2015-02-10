SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Астрон Дизайн 3D

В данном списке представлены программы для замены Астрон Дизайн 3D. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Астрон Дизайн 3D, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 9 программ

Sweet Home 3D
Sweet Home 3D

Версия 7.5

Программа для 3D-моделирования помещений

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (14)
PRO100
PRO100

Версия 6.10

Программа для 3D-проектирования мебели и интерьеров

Рейтинг 3,0 из 5 3,0 (30)
Chief Architect
Chief Architect

Версия X11 (21.3.1.1)

Программа для 2D/3D-проектирования и дизайна зданий, ландшафта и интерьеров

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (16)
Дом-3D
Дом-3D

Версия 2018.1

Программа для проектирования дома и дизайна интерьеров

Рейтинг 2,8 из 5 2,8 (49)
HouseCreator
HouseCreator

Версия 3.0.188

Программа для 3D-проектирования домов из бруса, СИП-панелей, каркаса

Рейтинг 3,1 из 5 3,1 (35)
Visicon (Визикон)
Visicon (Визикон)

Версия 1.3

Программа для 3D-проектирования дизайна интерьеров

Рейтинг 3,8 из 5 3,8 (4)
KitchenDraw
KitchenDraw

Версия 6.5

Программа для 3D-проектирования кухонных и других типов помещений

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (11)
bonzai3d
bonzai3d

Версия 2.5.7812

Программа 3D моделирования и дизайна.

Оценок пока нет
SolidWorks Standard

Версия 1

Гибридное параметрическое моделирование.

Рейтинг 2,0 из 5 2,0 (2)