Aseprite — программа для создания пиксельной графики. Она поддерживает слои и умеет зацикливать анимационные ролики. также есть возможность экспорта GIF-файл.

Программное обеспечение совместимо с 32-х и 64-битными системами Windows версий 7, 8.1, 10 и 11 (также есть версии для MacOS и Linux). Русский язык не поддерживается. Aseprite распространяется в виде Trial-версии, в которой нет возможности сохранить созданные изображения. Полная версия программы стоит 19,99 долларов.

Аseprite скачивают в архиве. Она не нуждается в стандартной установке на компьютер или ноутбук. Для запуска ее нужно открыть загруженный архив и нажать на файл с расширением «.exe». Программа автоматически запустится.

Зачем нужна программа Aseprite?

Программное обеспечение позволяет создавать спрайты, используя фреймы и слои по отдельности. Возможен экспорт и импорт листов спрайта.

Особенности программного обеспечения:

Создание изображение в режимах RGBA и индексированного цвета.

Возможность предварительного просмотра анимации в режиме реального времени.

Использование командной строки для для автоматизации преобразования и создания листов спрайтов.

Копирование и перемещение слоев, рамок и изображений во временной шкале.

Затенение, вращение, заполнение контура.

Как пользоваться Aseprite?

Работа с пиксельной утилитой начинается с пункта «New». В левой части экрана находится палитра красок, которые пользователь сможет использовать. В верхней части располагаются кнопки с изменением жирности и размера курсора, посредством которого будет нарисована пиксельная картина.

По центру располагается поле размером 32х32 квадрата. Используя палитру здесь можно рисовать пиксельные изображения. Если понадобится оживить картинку или персонажа на картине нужно перейти во вкладку «Frame», чтобы персонаж начал двигаться. До этого момента необходимо отрисовать несколько слоев с различными движениями человечка или животного на картинке.

Внизу в левой части окна программы находится палитра с оттенками, выбранного цвета. В правой верхней части экрана располагаются инструменты похожие на те, которые используются в Photoshop. Здесь есть и ластик, и лассо, и инструмент для очерчивания контура.