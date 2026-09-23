SoftSalad СОФТСАЛАТ
Проверено
Aseprite

Aseprite

Программа для создания пиксельной графики

4,0 (1)
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Актуальная версия 1.3.18.6
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История изменений

Версия 1.3.18.6

  • Исправлен сбой при вставке tilemap, появившийся в версии 1.3.18.4, и улучшено копирование tilemap между разными слоями и спрайтами.
  • В JSON при экспорте Sprite Sheet теперь корректно экранируются переносы строк в пользовательских данных.
  • Исправлено кодирование Base64 для некоторых кистей в файле user.aseprite-brushes.
  • В Lua API исправлено обновление интерфейса диалогового окна после изменения его компоновки.

Оценки программы

4,0

1 оценка Оценок пока нет

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