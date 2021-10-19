SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Agisoft Metashape

В данном списке представлены программы для замены Agisoft Metashape. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Agisoft Metashape, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

Meshroom
Meshroom

Версия 2025.1.0

Программа для фотограмметрии с открытым исходным кодом

Рейтинг 2,2 из 5 2,2 (17)
MicMac
MicMac

Версия v1.1

Консольная программа для фотограмметрии

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