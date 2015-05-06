SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Presenter

В данном списке представлены программы для замены Adobe Presenter. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Presenter, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 2 программы

PowerPoint
PowerPoint

Версия 2019

Программа для создания презентаций

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (8)
Bolide Slideshow Creator
Bolide Slideshow Creator

Версия 2.2.2004

Программа для создания слайд-шоу из фотографий с возможностью добавления аудио

Рейтинг 5,0 из 5 5,0 (1)