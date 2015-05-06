Adobe Presenter – программа для разработки презентационных материалов, обучающих пособий, отчетов и бланков. Инструмент использует в работе все функции Power Point от компании Microsoft и позволяет сохранять готовый материал в формате флеш-файлов (SWF).
Функции:
- Разработка структуры слайдов или редактирование шаблонов.
- Настройка переходов и визуальных эффектов, временных промежутков и смены слайдов.
- Разработка презентаций, слайд-шоу и других материалов, совместимых с флеш-технологиями, для размещения на веб-сайтах.
- Экспорт в PDF-файл или сторонние программы для последующей обработки.