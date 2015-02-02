SoftSalad СОФТСАЛАТ

Аналоги Adobe Bridge CS

В данном списке представлены программы для замены Adobe Bridge CS. Это аналогичные программы, похожие по функционалу на Adobe Bridge CS, которые частично или полностью заменяют этот софт.

Найдено 5 программ

FastStone Image Viewer
FastStone Image Viewer

Версия 8.5

Просмотр и редактирования фотографий

Рейтинг 3,3 из 5 3,3 (19)
Tonfotos
Tonfotos

Версия 1.16.5

Программа для просмотра и группировки фотографий с функцией распознавания лиц

Рейтинг 2,6 из 5 2,6 (11)
ACDSee Photo Manager
ACDSee Photo Manager

Версия 21.2.818

Программа для просмотра, организации и редактирования изображений и фото

Рейтинг 3,5 из 5 3,5 (4)
Photoscape
Photoscape

Версия 3.7

Программа для просмотра и редактирования изображений

Рейтинг 3,7 из 5 3,7 (6)
ACDSee
ACDSee

Версия 18.0.226

Систематизация Ваших фотографий.

Рейтинг 3,4 из 5 3,4 (5)