ACDSee Pro – продвинутая версия мощного графического редактора, активно применяющегося в области профессиональной обработки фотоснимков.

Сфера использования софта распространяется более чем на 100 графических форматов, что позволяет без проблем работать с любым типом изображения, включая RAW. Инструменты стилизации позволяют настраивать цветовой баланс изображения, исправлять оптические дефекты, вызванные неточностью фотооборудования, проставлять копирайты и контактные данные студий и организаций.

Благодаря возможности пакетной обработки данных через программу ACDSee Pro можно обрабатывать архивы с большим количеством снимков: просматривать, систематизировать и редактировать отдельный файловый комплекс, а также записывать каталоги на любые внешние носители памяти.