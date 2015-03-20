ABViewer — программа для просмотра и редактирования 2D и 3D САПР-файлов различного формата. Это универсальное программное обеспечение, которое позволяет открывать CAD-файлы, сгенерированные в различных CAD-приложениях, редактировать их и конвертировать/экспортировать в другие поддерживаемые ABViewer форматы.

Программа ABViewer предназначена для запуска в среде ОС Windows 2000 и выше. Поддерживаются системы разрядностью 32 и 64-бит. Интерфейс приложения полностью выполнен на русском языке.

Как пользоваться программой ABViewer?

Программа ABViewer имеет большое количество всевозможных функций и возможностей по работе с двумерными и трехмерными CAD-файлами (проектами). Вот лишь некоторые особенности программного продукта:

Редактирование чертежей САПР-файлов. Приложение ABViewer позиционируется разработчиком как полнофункциональная CAD платформа, при помощи которой можно выполнять операции редактирования над слоями, блоками и стилями, управлять внешними подключенными к чертежам внешними файлами и выполнять ряд других операций.

Наличие различных инструментов и функций просмотра и редактирования 3D-моделей. К примеру, при помощи ABViewer могут быть построены сечения 3D-моделей для просмотра их структуры изнутри, измерены различные параметры 3D-моделей (объем, габаритные размеры, расстояния между элементами и т.д.).

Наличие различных функций по работе с двумерными (2D) чертежами. К примеру, одна из полезнейших возможностей ABViewer — отображение расстояния между точками, размеров площадей и периметра с задаваемым пользователем масштабным коэффициентом. Т.е. программа считывает первоначальные данные, предлагает пользователю задать коэффициент масштаба, а затем в соответствии с ним наглядно показывает значения со всего чертежа.

Поддержка большого (несколько десятков) количества форматов файлов. Среди них наиболее важными являются САПР-форматы DWG, DXF ASCII/BINARY, DWT, DWF и DXT. Также программа способна открывать и в различной степени редактировать различные векторные, растровые и трехмерные форматы изображений, комплексные форматы (такие как PDF), а также архивы ZIP, GZIP, TAR и CAB.

Экспорт файлов в векторные, растровые и 3D форматы. Также реализована возможность сохранения файлов в NC-формате (G-code), использующиеся в качестве управляющих данных станков с ЧПУ.

Конвертация файлов. При помощи ABViewer достаточно просто конвертировать содержимое PDF-файла в редактируемый DWG или DXF формат, сгенерированные из чертежей DXF/DWG данные в G-сode и т.д.

И многое другое.

Полная версия ABViewer

Программа ABViewer является платным продуктом компании «Софт Голд» («CADSoftTools»). Бесплатная Trial-версия ПО может использоваться в течение 45 суток с момента установки с функциональными ограничениями. Функционал программы также зависит от приобретаемой редакции. Всего их 3 — Standard, Professional и полнофункциональная версия Enterprise.